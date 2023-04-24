الأصغر في الدوري الإنجليزي.. توتنهام يعلن إقالة مدربه وتعيين البديل

أعلن نادي توتنهام إقالة مدربه الإيطالي المؤقت كريستيان ستيليني، عقب الهزيمة المدوية أمام نيوكاسل يونايتد (1-6) مساء أمس الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كشف نادي توتنهام هوتسبير عن مدربه الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل المدرب المؤقت كريستيان ستيليني، بعد أقل من شهر على تعيينه.

🚨⚪️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Cristian Stellini has been sacked by Tottenham. Ryan Mason will now be interim manager until the end of the season. pic.twitter.com/wUTJiK2xZ3 — EuroFoot (@eurofootcom) April 24, 2023

وقال المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي دانييل ليفي في بيان مساء اليوم الاثنين،: "تولى كريستيان المسؤولية في مرحلة صعبة من الموسم وأتوجه له بالشكر على الطريقة الاحترافية التي عمل بها هو والطاقم الفني المعاون خلال هذه الفترة، نتمنى له ولمساعديه التوفيق".

وأضاف: "سيتولى ريان ماسون مهام المدرب الفني بأثر فوري. يعرف ريان النادي واللاعبين جيدا. سنقوم بتحديث المزيد على طاقمه التدريبي في الوقت المناسب".

Club update from Daniel — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 24, 2023

وهذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها ماسون المسؤولية كمدرب مؤقت حيث سبق له تدريب النادي بعد جوزيه مورينيو في أبريل 2021.

وكان ماسون مدربا مساعدا في الجهاز الفني للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي أقيل من منصبه نهاية شهر مارس الماضي، قبل أن يكون مساعدا لستيليني.

ويمتلك ريان ماسون مسيرة ليست بالطويلة كمدرب في ملاعب كرة القدم، حيث إنه اعتزل اللعبة قبل 5 سنوات، عندما كان يبلغ من العمر 26 عاما فقط.

ولد ماسون في إنجلترا يوم 13 يونيو عام 1991، ويبلغ من العمر 31 عاما فقط، وقد بدأ مسيرته منذ الصغر مع توتنهام، حيث انضم لأكاديمية النادي وهو في الثامنة من عمره.

وقع ماسون عقده الأول مع توتنهام في أغسطس 2008، عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما فقط، وخاض مباراته الأولى مع الفريق في نوفمبر من نفس العام.

ورغم أنه ظل لنحو 8 سنوات لاعبا في توتنهام، إلا أنه لعب بالكاد مع الفريق الأول، حيث قضى معظم تلك الفترة معارا لعدة أندية، قبل الانتقال إلى هال سيتي الإنجليزي في 2016.

بعد أشهر قليلة من الانتقال إلى هال سيتي، تعرض ريان ماسون لحادث مؤسف، خلال مباراة ضد تشيلسي في 22 يناير 2017، عندما سقط على الأرض بعد احتكاك قوي بالرأس مع غاري كاهيل مدافع تشيلسي، وخرج من الملعب، قبل أن تتأكد إصابته بكسر في الجمجمة.

وخضع ماسون لعملية جراحية ناجحة في الرأس، وخضع لعملية إعادة تأهيل طوال الفترة المتبقية من عام 2017 في محاولة للعودة إلى اللعب.

وبدا الأمر في غاية الصعوبة بعد تركيب 14 لوحا معدنيا في جمجمته، مع 28 مسمارا يثبتها في مكانها، بالإضافة إلى 45 دبوسا وندبة طولها 6 بوصات على رأسه.

وبعد عدة محاولات، أعلن ريان ماسون في 13 فبراير 2018، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عمر الـ26 عاما، بسبب المخاطر المرتبطة بعوده للعب من جديد.

والتحق ريان ماسون، بعد شهرين من اعتزاله، بالطاقم التدريبي في أكاديمية نادي توتنهام، وبدأ في التدرج فيها.

وجاءت الفرصة الكبرى في عام 2021، عندما تم إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في نهاية الموسم 2020-2021، حيث تولى تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت.

وأصبح ماسون في تلك الفترة أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي بعمر 29 عاما، قبل أن يرحل عقب نهاية الموسم.

وفي نوفمبر من العام نفسه، تم تصعيد ماسون ليكون ضمن الجهاز الفني للمدرب الإيطالي الجديد أنطونيو كونتي.

وبعد رحيل كونتي في مارس الماضي، عمل ماسون كمدرب مساعد للمدرب المؤقت كريستيان ستيليني، قبل أن يرتقي لمنصب المدير الفني مؤقتا بعد رحيله.

وبذلك أصبح ريان ماسون أصغر مدرب في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بعمر 31 عاما، بفارق نحو 8 سنوات عن الإسباني روبن سيليس مدرب ساوثهامبتون.

وفيما يلي قائمة أصغر المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز:

الإنجليزي ريان ماسون (توتنهام هوتسبير) - 31 عاما

الإسباني روبن سيليس (ساوثهامبتون) - 39 عاما

الإنجليزي جاري أونيل (بورنموث) - 39 عاما

الإسباني ميكيل أرتيتا (أرسنال) - 41 عاما

الويلزي ستيف كوبر (نوتنغهام فورست) - 43 عاما

المصدر: وسائل إعلام