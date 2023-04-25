باريس سان جيرمان الأقرب.. تحديد سعر "الأمير" كين داخل وخارج إنجلترا

حدد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، سعر نجمه وقائده المهاجم هاري كين، حال الاستغناء عنه في نهاية الموسم الجاري (2022-2023).

وينتهي عقد هاري كين (29 عاما) مع نادي توتنهام في يونيو 2024، علما بأنه قضى أغلب مسيرته بصفوف الفريق اللندني مع إعارات قصيرة لأندية ليتون أورينت وميلوول ونورويتش وليستر سيتي في مستهل مشواره.

وذكرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، أن النادي اللندني اشترط 100 مليون جنيه إسترليني مقابل انتقاله لأي ناد منافس في الدوري الإنجليزي.

وأضافت أن سعر النجم الإنجليزي سينخفض إلى 80 مليون جنيه إسترليني، إذا أراد توتنهام بيعه لناد آخر خارج حدود إنجلترا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ سيصب في مصلحة باريس سان جيرمان، حيث سيكلفه هاري كين، ما يوازي 90 مليون يورو.

وأوضحت أن هذا المبلغ يعد أقل كثيرا من الأهداف الأخرى للنادي الباريسي في سوق الانتقالات مثل النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي، أو راندال كولو مواني مهاجم نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتابعت بأن أوسيمين وكولو مواني لن يغادر أي منهما في الصيف المقبل بأقل من 100 مليون يورو.

ويمر نادي توتنهام بفترة عصيبة وعدم استقرار في الجهاز الفني، حيث أقال النادي مدربه الإيطالي المؤقت كريستيان ستيليني، بعد أقل من شهر على تعيينه، وذلك عقب الهزيمة المدوية أمام نيوكاسل يونايتد (1-6) مساء أمس الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسندت مهمة تدريب الفريق اللندني مؤقتا للاعبه السابق الشاب، ريان ماسون (31 عاما)، وذلك للمرة الثانية، حيث سبق له تدريب النادي بعد البرتغالي جوزيه مورينيو في أبريل 2021.

وكان ماسون مدربا مساعدا في الجهاز الفني للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي أقيل من منصبه نهاية شهر مارس الماضي، قبل أن يكون مساعدا لستيليني.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة حصدها من 32 مباراة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، والذي يشغله مانشستر يونايتد والذي لعب 30 مباراة فقط.

المصدر: وسائل إعلام