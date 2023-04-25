مدرب أرسنال يعلق على المواجهة "المصيرية" ضد مانشستر سيتي وأرقام "المدمر" هالاند

أكد الإسباني ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، أن المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي مهمة لكنها لن تحسم موسمه، مشيدا بالسجل التهديفي المذهل للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وسيحل فريق أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي مساء غد الأربعاء، في ملعب "الاتحاد"، وذلك ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر الفريق اللندني "المدفعجية" جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 75 نقطة حصدها من 32 مباراة، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 70 نقطة حصل عليها من 30 مباراة.

وتعادل نادي أرسنال، الذي يبحث عن أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الموسم 2003-2004، في آخر ثلاث مباريات، وبات مهددا بفقدان صدارة الدوري، خاصة في حال التعادل أو الخسارة.

وخسر أرسنال آخر سبع مباريات أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات، ولم يفز في ملعب "الاتحاد" منذ عام 2015 ضمن الدوري.

وقال ميكل أرتيتا (41 عاما) خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء: "علمنا منذ البداية أن سيتي وليفربول منافسان كبيران، لما فعلاه خلال السنوات الست أو السبع الماضية، ولذلك يستحقان التقدير تماما، أردنا سد الفجوة بقدر ما نستطيع والآن نحن نخوض منافسة قوية".

وأضاف: "كنا نعلم أنه يتعين علينا الذهاب إلى ملعب الاتحاد وبعد ذلك سنخوض خمس مباريات صعبة للغاية. لذلك فإن تلك المباراة، الأربعاء، ستكون مهمة حقا، هل ستحسم هذا الموسم؟ الإجابة هي لا".

وتابع المدرب الإسباني: "أنظر على ردة فعل اللاعبين بعد المباراة الأخيرة، فهم يدافعون عن بعضهم البعض في كل لحظة، نحن نريد ذلك حقا وسنظهره مرة أخرى ليلة الغد، لكن عليك أن تظهر في اللحظة المناسبة الأداء المناسب، يجب أن يكون مثاليا لأن هذا هو المطلوب في هذا الوقت من الموسم".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الفائز سيربح كل شيء، قال أرتيتا: "لا، إذا فزنا غدا لن نتوج بالدوري، ربما ستتغير نسبة حصد اللقب لكن خمس مباريات في هذا الدوري لا تزال صعبة للغاية".

وأشاد المدرب الإسباني بالنجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بقوله: "عندما تنظر للأرقام لا توجد مقارنة مع أي لاعب آخر. إنه (هالاند) قادر على تحقيق ذلك أيضا لأن إعداد الهجمات والفرص يتهيأ له بطريقة صحيحة. حتى معه لديهم القدرة على اللعب بطريقة مختلفة".

إقرأ المزيد

وحول كيفية السيطرة على هالاند ومانشستر سيتي، قال أرتيتا: "نحن نعمل على خطورتهم وأيضا نقاط ضعفهم، نعرف قدرهم. سيتي يبدأ من الحارس فهو يشكل تهديدا بالكرة. يمكنهم القيام بأشياء مختلفة، أشياء كثيرة يجب أن تتكيف معها، لذلك عليك أن تركز على مبادئ معينة".

ويتصدر إيرلينغ هالاند قائمة هدافي الدوري برصيد 32 هدفا، ويتقدم بفارق ثمانية أهداف عن وصيفه الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

ويتقاسم النجم النرويجي الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف بالدوري الممتاز في موسم واحد من 38 مباراة، مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول.

وأحرز إيرلينغ هالاند 48 هدفا في 42 مباراة بكافة المسابقات مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بينها 12 هدفا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات