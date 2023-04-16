الفنان جورج وسوف يقدم هدية خاصة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (صور)

قدم الفنان السوري الشهير جورج وسوف هدية خاصة إلى نجم كرة القدم العالمية الأرجنتيني لاعب نادي باريس سان جيرمان ميسي، عبر وفد من محبيه اللبنانيين.

وأفادت قناة "الجديد" بأن ميسي استقبل بمنزله في العاصمة الفرنسية باريس، وفدا من محبيه اللبنانيين، حيث حملوا معهم هدية خاصة من سلطان الطرب جورج وسوف، وبدت علامات السعادة واضحة على وجه ميسي الذي رحب بالهدية.

من جهته، نشر جورج وسوف على حسابه في "تويتر"، صورتين لميسي ظهر فيها لحظة استلامه الهدية.

وعلق وسوف على الصور قائلا: "إلى ميسي..مع حبي".





المصدر: "الجديد"