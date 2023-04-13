ميسي ضمن اختيارات مجلة "TIME" لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

أدرجت مجلة "تايم – TIME" الأمريكية، اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ضمن قائمة اختياراتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2023.

ودخل ليونيل ميسي قائمة مجلة "TIME" لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2023، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى الفوز بلقب بطل كأس العالم "قطر 2022".

"What stands out to me about Lionel Messi is his consistent greatness over so many years," writes @rogerfederer#TIME100https://t.co/Pm55d2tnRR — TIME (@TIME) April 13, 2023

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كما تضمنت قائمة هذا العام أيضا، اللاعب الفرنسي كليان مبابي زميل ميسي في فريق باريس سان جيرمان، إضافة إلى نجمة التنس البولندية إيغا شفينتيك المصنفة الأولى عالميا، ولاعبة التزلج على المنحدرات الثلجية الأمريكية ميكايلا شيفرين، ولاعب كرة القدم الأمريكي باتريك ماهوميس.

ودخل القائمة السنوية للأشخاص المؤثرين من جميع مناحي الحياة، بما في ذلك السياسة والرياضة والفنون، شخصيات مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورجل الأعمال الأمريكي - الكندي الشهير إيلون ماسك وغيرهم.

المصدر: "time.com"