"أريد اللعب معه قريبا".. ليفاندوفسكي يلمح لعودة ميسي إلى برشلونة

تحدث النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، عن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للفريق الكتالوني، وأسباب تراجع مستواه والاقتراب من التتويج بالدوري "لا ليغا".

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في يونيو المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق لتمديده بعد، وسط تقارير برغبته في العودة إلى صفوف برشلونة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "ميسي جزء من هذا النادي، إذا عاد فلن يكون الأمر رائعا بالنسبة للمشجعين فحسب، بل للاعبين أيضا".

وأضاف المهاجم البولندي: "نعلم أن مكانه هنا في برشلونة، لا أعرف ما سيحدث، لكني آمل أن نلعب معا في الموسم المقبل رغم أنني لست الشخص الصحيح المعني بالإجابة عن هذه الأسئلة، ميسي ينتمي إلى برشلونة، وإذا عاد فسيكون شيئا لا يصدق".

وتناقلت الصحف الإسبانية، أنباء حول موافقة ليونيل ميسي على العودة لبرشلونة من جديد في الصيف المقبل، خاصة أن الجميع يرحب به في "البلوغرانا"، فقد شهدت الأيام الماضية، تصريحات متواصلة من لاعبي الفريق الكتالوني، تطالب النجم الأرجنتيني بالعودة.

وأشارت تقارير صحفية أن برشلونة سيتقدم بعرض مالي لميسي بقيمة 10 مليون يورو راتب سنوي، بالإضافة لنسبة مئوية من الدخل المتعلق برعاية الفريق المتعلقة بعودته، ونسبة من عائدات بيع التذاكر، والقمصان الخاصة به.

ومن جهة أخرى، أوضح ليفاندوفسكي سبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، قائلا: "في آخر المباريات لم أكن جيدا بما يكفي، أيضا كأس العالم عقد من عدة أشياء".

وواصل قائلا: "الجماهير دائما تتوقع المزيد من الأهداف، لكني مقتنع بإمكاننا أن نكون أفضل هجوميا، متأكد بتسجيلنا عدة أهداف".

وأتم النجم البولندي بالحديث عن الاقتراب من التتويج بالدوري الإسباني: "نحن نركز على الليغا، وما زال هناك عدة نقاط متبقية، لا نفكر بالفارق بيننا وبين الريال، ولكن علينا تسجيل الأهداف وأن نجعل الجماهير سعداء".

ويتصدر فريق برشلونة قائمة الدوري برصيد 72 نقطة، متقدما بفارق كبير بـ13 نقطة عن وصيفه ريال مدريد حامل اللقب، وذلك قبل 10 جولات فقط من نهاية الدوري.

المصدر: وسائل إعلام