ليفاندوفسكي: لم أستطع المشي بعد ضربة لاعب ريال مدريد

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة عن تعرضه لإصابة قوية خلال "الكلاسيكو" ضد الغريم التقليدي ريال مدريد (0-4) الأربعاء الماضي، في الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد تعرضت لضربة أمام ريال مدريد من ميليتاو. لكنني دائما كنت أريد اللعب".

وأضاف: "كانت المباراة معقدة في الشوط الثاني ضد ريال مدريد. كان يجب علي طلب التغيير".

وتابع: "بالأمس استيقظت ولم أستطع المشي، لكنني حاولت اللعب، واضطرت لوضع رباط ضاغط على منطقة الإصابة ضد جيرونا".

وواصل: "أعمل مع المعالجين. هذا جزء من كرة القدم، وأحاول دائما أن أكون جاهزا لمساعدة زملائي. الأمر الجيد هو أنني سأكون بخير في المباراة المقبلة. يجب علي اللعب بشكل أفضل، لكن ضربة ميليتاو أوصلت جسدي لحالة سيئة".

وتابع: "نعلم أننا واجهنا بعض الإصابات في الأسابيع الأخيرة، ولم تكن الأمور سهلة، لكنني أتمنى العودة إلى الأسلوب الجيد".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته، بالقول: "في المباراتين الأخيرتين لم نقدم أفضل أداء، لكن يجب علينا أن نتطور في المباريات العشر المتبقية، ومن جانبي سأحاول أن أكون في أعلى مستوى".

وخرج برشلونة من الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، عقب خسارته الساحقة في عقر داره أمام المنافس التقليدي ريال مدريد (0-4)، في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، علما أن مباراة الذهاب انتهى بفوز الفريق الكتالوني بهدف وحيد.

كما سقط "البلوغرانا" في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه جيرونا في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين الماضي، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر فريق برشلونة قائمة الدوري برصيد 72 نقطة، متقدما بفارق كبير بـ13 نقطة عن وصيفه ريال مدريد حامل اللقب، وذلك قبل 10 جولات فقط من نهاية الدوري.

المصدر: وسائل إعلام