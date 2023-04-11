انهيار صفقة الربع مليار.. كيف خطف مانشستر سيتي هالاند من بايرن ميونخ؟

فجرت مجلة "كيكر" الألمانية مفاجأة من العيار الثقيل حول مفاوضات نادي بايرن ميونخ مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا درتموند السابق، خلال الميركاتو الصيف الماضي.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية، محاولات قوية من بايرن ميونخ للظفر بخدمات هالاند، قبل أن ينجح مانشستر سيتي في حسم الصفقة.

وانضم هالاند لصفوف مانشستر سيتي بعقد مدته 5 سنوات، مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده مع بروسيا دورتموند والذي بلغ 75 مليون يورو.

وفقا لمجلة "كيكر" الشهيرة، فإن البوسني حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، كان على استعداد للتعاقد مع هالاند في الصيف الماضي، وكسر سقف الرواتب الخاص بالفريق والذي يأتي على رأسه الثنائي توماس مولر ومانويل نوير.

وأوضحت المجلة الألمانية أن النادي البافاري كان سيدفع راتبا سنويا لهالاند تبلغ قيمته 35 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى شراء عقده من بروسيا دورتموند مقابل 75 مليون يورو.

وكان بايرن ميونخ سيوقع مع هالاند عقدا لمدة 5 سنوات، بإجمالي راتب يصل إلى 175 مليون يورو، إضافة إلى قيمة الانتقال، ما يعني أن الصفقة كانت ستكلف خزينة النادي ربع مليار يورو.

ولكن مانشستر سيتي نجح في إقناع هالاند بالانتقال إلى صفوفه وتجاهل العرض البافاري الصيف الماضي.

وقد أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق، بأن راتب هالاند مع مانشستر سيتي يقدر بنحو 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

هالاند هو ثاني أعلى اللاعبين تقاضيا للأجوار في مان سيتي بعد زميله البلجيكي كيفين دي بروين، والذي يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ولكن الصحيفة الإنجليزية أكدت في تقرير سابق أن راتب هالاند يتجاوز 850 ألف إسترليني أسبوعيا، بسبب بعض البنود الخاصة في عقده مع مانشستر سيتي والمتعلقة بالمعدل التهديفي المذهل.

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وشارك إيرلينغ هالاند (22 عاما) في 38 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم بكافة المسابقات، وسجل خلالها 44 هدفا وصنع 5 أهداف.

وبات هالاند أول لاعب من أندية الدوري الإنجليزي يسجل 44 هدفا في موسم واحد منذ النجم المصري محمد صلاح بقميص ليفربول خلال الموسم (2017-2018).

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 هدفا، وأصبح على بعد 4 أهداف فقط من الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم والذي يحمله آلان شيرار، أسطورة نادي نيوكاسل يونايتد.

كما يتصدر النجم النرويجي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2022-2023) برصيد 10 أهداف.

المصدر: وسائل إعلام