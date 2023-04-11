مدرب ريال مدريد يحلم بأمسية سحرية أخرى في البرنابيو!

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أن "الميرنغي" بحالة جيدة، ومتحمس، ومتحفز للعودة إلى دوري الأبطال والاستمتاع بأمسية سحرية جديدة في ملعب "سانتياغو برنابيو".

ويستضيف ريال مدريد نادي تشيلسي مساء غد الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في مباراة الذهاب ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي، تعليقا على عودة فرانك لامبارد لتدريب النادي الإنجليزي: "عمري 63 عاما ولديّ خبرة أكثر من لامبارد بـ20 عاما، لكن هذا لن يغير ما سيحدث خلال المباراة".

وأضاف: "إنه مدرب ممتاز ومحترف رائع، دربته وهو لاعب، إنه يعرف كيف يعد فريقه لهذه الأنواع من المباريات، ولا أعتقد أن التجربة ستكون ذات فائدة كبيرة لهذه التصفيات، لقد وصل قبل أسبوع وحسب، وسيؤدي عملا جيدا، طالما أنه في تشيلسي".

وعن المباراة أكد المدرب الإيطالي المخضرم: "من المهم في البداية أن نفكر انها مباراة من 180 دقيقة ومحاولة تقديم أداء جيد غدا. هذه المباراة ليست حاسمة لكن بإمكاننا تحقيق ميزة تساعدنا على إدارة مباراة الإياب. الفريق بحالة جيدة، متحمس ومتحفز للعودة إلى دوري الأبطال والاستمتاع بأمسية سحرية جديدة في البرنابيو".

وأضاف "إنه تفكير مختلف. علينا اغتنام حقيقة اننا نلعب المباراة الأولى في الديار لتحقيق ميزة تتيح لنا إدارة مباراة الإياب، التي ستكون حاسمة. في الديار وخارجه، قدم الفريق أداء جيدا، كما في العام الماضي، عندما استحققنا الفوز بلقب التشامبيونز ليغ".

وواصل: "إدارة غرفة تغيير الملابس، في رأيي، أمر بسيط للغاية، أنا أديرها جيدا، فأنا رائع في الإدارة، لكن هناك أشياء أخرى.. هذا الفريق يعمل بجد، وإذا فزنا بكأس الملك، فسنكون حققنا جميع الألقاب الممكنة في موسمين".

وعاد أنشيلوتي للحديث عن مباراة الموسم الماضي، ضد تشيلسي قائلا: "في مباراة الموسم الماضي عانينا كثيرا، وواجهنا وقتا عصيبا على الرغم من حصولنا على الكثير من الأفضلية في مباراة الذهاب. علينا أن نحترم النادي، لأن لديهم لاعبين كبارا وفي هذا النوع من المباريات، مع مثل هذا الدافع الكبير، يحصلون على الأفضل. اللاعبون الذين يمتلكونهم على مستوى عال جدا".

وأوضح: "أنا حزين بشأن وضعه (تشيلسي)، لأن لديّ ذكرى رائعة عن النادي والأشخاص الذين ما زالوا يعملون هناك.. أنا من مشجعي تشيلسي لأنني قضيت عامين جيدين هناك، لن أعود.. أعتقد أن لامبارد يقوم بعمل رائع معهم".

وأثنى أنشيلوتي على نجم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، قائلا: "لا يمكن إيقافه الآن.. إنه لاعب يشارك باستمرارية ومذهل ما يفعله كل يوم، إنه دائما في أفضل حالاته".

وأضح بخصوص مزاجية فالفيردي: "إنه جيد ومتحمس مثل الفريق بأكمله.. لقد تدرب جيدا، أنا أعرفه عن ظهر قلب، لديه إنسانيات مذهلة وغير عادية.. لا أريد التعليق على ما دار فيما بينه ولاعب فياريال، لكنه غدا (في المباراة) سيقدم كل ما لديه كالمعتاد".

وعن احتمالية مواجهة نادي ميلان في المباراة النهائية وهاجس ملعب إسطنبول، قال أنشيلوتي: "بالنسبة لي ولمالديني، إسطنبول ليست ذكرى جميلة، خاصة هذا الملعب وعام 2005.. أُكن لمالديني كل الحب في العالم. لقد كان شريكي وقائدي ورجلا رائعا، وسيكون من الرائع أن نلتقي في عيد ميلادي، عندما يقام نهائي دوري أبطال أوروبا".

المصدر: وسائل إعلام