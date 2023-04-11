جوردان فاز بـ6 ألقاب للـNBA خلال 16 موسما.. وغوارديولا يحلم بالفوز مجددا بدوري الأبطال

صرح الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عشية مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بأنه يتطلع للفوز بالبطولة لكن الرغبة وحدها ليست كافية.

ورد غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي على سؤال عن مدى رغبته في تحقيق دوري أبطال أوروبا مع السيتي، قائلا: "كثيرا. علينا أن نحاول. من دواعي الفخر أن نكون هنا أمام أحد أندية النخبة مثل بايرن ميونخ. لن نأخذ الموقف كأمر مسلم به. وسنخوض مباراتين بداية من الغد".

وأوضح المدرب الإسباني سبب عدم تتويجه بلقب دوري الأبطال مع مانشستر سيتي، على الرغم من توليه تدريب الفريق منذ عام 2016، قائلا: " السؤال يطرح نفسه في كل موسم. حاولنا التتويج باللقب في المواسم الماضية، لكن واجهنا أندية جيدة أيضا، وهم يريدون الفوز بالبطولة. حلمي أن أعيش الشعور (بالفوز) مجددا. نريد أن نحاول ولكن هذا لا يعني أننا سنفوز".

وأشار غوارديولا إلى أن: "مايكل جوردان فاز بـ6 ألقاب في دوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين الـNBA، لكنه في كم موسما شارك؟.. 16 موسما. وفي عالم الغولف، جاك نيكلوس، شارك في نحو 120 بطولة في 20 أو 30 عاما، وتوج بـ18 لقبا. رائع! يخسر أكثر مما يربح، وهذه هي الرياضة، إنها ألعاب صعبة للغاية".

⛳ How many majors did Jack Nicklaus win?

🏀 How many NBA titles did Michael Jordan win?



Pep Guardiola on Man City's quest for a Champions League trophy 🏆 pic.twitter.com/R6AGNL2HLp — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 10, 2023

وتطرق بيب غوارديولا، في حديثه، إلى مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل 44 هدفا حتى الآن في كل البطولات، في أول موسم له مع مانشستر سيتي، وهو هداف دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية، برصيد 10 أهداف حتى الآن.

وقال الإسباني: "هالاند مهم جدا بالنسبة إلينا، ولا يمكنني إنكار تأثيره. يمكنه مساعدتنا في دوري الأبطال والدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي أيضا. من المهم أن تمتلك لاعبا يسجل الأهداف من لا شيء، لكن في الوقت نفسه نحن كنا نسجل أهدافا كثيرة قبل أن يأتي، إذ سجلنا 6 أهداف أمام موناكو، و4 أمام توتنهام وريال مدريد، لكننا خرجنا في النهاية".

وأكد غوارديولا: "هذه البطولة لا تتعلق بجودة مستواك في الدوري المحلي أو الكأس، بل بالأداء الذي تقدمه خلال 90 أو 95 دقيقة. في هذه البطولة يجب أن تكون مثالياً، وهذا ما نحتاج إليه في مباراة الغد".

ويواجه غوارديولا اليوم الألماني توماس توخيل المدرب الجديد لنادي بايرن ميونخ، وذلك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا منذ أن قاد المدرب الألماني فريق تشلسي للتغلب على السيتي في نهائي البطولة القارية عام 2021.

وقال غوارديولا حول نهائي 2021: "كان صعبا لكننا نسيناه وسنحاول مجددا هذه المرة. أحيانا تفوز حين تستحق وأحيانا تخسر. لا أعيش في الماضي وما حدث لنا يشكل جزءا من الرياضة".

وتولى توخيل مهمة تدريب بايرن في الشهر الماضي ليحل محل يوليان ناغيلسمان الذي تمت إقالته.

وأشار المدر الإسباني: "أحاول معرفة مستوى التميز لديه في كل الخطوط. كان الأمر صعبا ضد يوليان ناغيلسمان وسيكون صعبا أيضا ضد توخيل. لا أعير اهتماما كبيرا لهذا الأمر (تغيير المدرب). أهتم أكثر بما أفعله مع فريقي".

وأضاف: "توخيل مدرب مبدع وجيد. يستطيع بناء الهجمات بشكل جيد ويجيد الربط بين اللاعبين ويملك مجموعة تجيد الانطلاق في المساحات".

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يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي سيتقابل فيها فريقا مانشستر سيي وبايرن ميونخ في الأدوار الإقصائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ، ولكن سبق لهما أن تواجها 6 مرات ضمن دور المجموعات للبطولة القارية، وفاز كل من الفريقين في 3 مباريات، وشهدت المباراة الأخيرة فوز مانشستر سيتي (3-2) في عام 2014.

وفاز غوارديولا منذ توليه مهمة تدريب مانشستر سيتي بـ4 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ومثلها لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، إضافة إلى لقب لكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن النجاح الأوروبي استعصى على المدرب الذي فاز باللقب الأوروبي مرتين مع برشلونة.

وتأهل مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني 6 مواسم متتالية إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وكانت أفضل نتيجة للفريق هي الوصول إلى نهائي البطولة عام 2021 أمام تشلسي.

المصدر: وكالات