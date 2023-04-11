قائمة أفضل الهدافين قبل انطلاق مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (فيديو)

تعود مساء اليوم الثلاثاء عجلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للدوران، بمواجهتين من العيار الثقيل في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليغ".

وتتوجه أنظار الساحرة المستديرة، صوب ملعب "الاتحاد" الذي سيكون مسرحا "لنهائي" مبكر ضمن دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين فريق مانشستر سيتي نادي بايرن ميونخ.

بينما يحل فريق إنتر ميلان ضيفا على نادي بنفيكا البرتغالي، على ملعب "النور - Estadio da Luz" بالعاصمة لشبونة.

وتعول جماهير مانشستر سيتي كثيرا على مواصلة النجم النرويجي إيرلنغ هالاند، ممارسته هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف، ليقود السيتي للفوز على العملاق البافاري، وتعزيز تربعه على عرض صدارة هدافي الموسم الحالي (2022-2023) دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برصيد 10 أهداف.

وأحرز النجم النرويجي خمسة أهداف للسيتي في شباك ضيفه لايبزيغ الألماني (7-0) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء الثلاثاء 14 مارس 2023، ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

ويتفوق هالاند (22 عاما) بفارق هدفين في قائمة الهدافين على وصيفه النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي (غادر البطولة)، ويليهما في المرتبة الثالثة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ودع البطولة أيضا.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري الأبطال قبل انطلاق مباريات الدور ربع النهائي للبطولة:

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1- النرويجي إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

2- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 8 أهداف

3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 7 أهداف

4- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 6 أهداف

- البرتغالي جواو ماريو (بنفيكا) – 6 أهداف

6- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 5 أهداف

- الإيراني مهدي طارمي (بورتو) – 5 أهداف

- البرتغالي رافا سيلفا (بنفيكا) – 5 أهداف

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9- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – 4 أهداف

- الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ) – 4 أهداف

- الإنجليزي جودي بيلينغهام (بوروسيا دورتموند) – 4 أهداف

- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي) – 4 أهداف

- الإيطالي جياكومو راسبادوري (نابولي) – 4 أهداف

- الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (نابولي) – 4 أهداف

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- الغاني محمد قدوس (أياكس) – 4 أهداف

- البولندي بيوتر زيلينسكي (نابولي) – 4 أهداف

- الفرنسي أوليفيه جيرو (ميلان) – 4 أهداف

- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 4 أهداف

- الكاميروني إريك ماكسيم شوبو موتينغ (بايرن ميونخ) – 4 أهداف.

المصدر: RT