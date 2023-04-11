مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بايرن ميونخ (فيديو)

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه بايرن ميونخ الألماني (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية الفريق الإنجليزي كل من الإسباني رودريغو، والبرتغالي برناردو سيلفا، والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقائق (27، 70، و76) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

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واقترب مانشستر سيتي بذلك من التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة "التشامبيونز ليغ"، بالرغم من أن مباراة الإياب ستجري على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.

يذكر أن المتأهل من هذه مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ سيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة القارية المرموقة، مع الفائز من المواجهة بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وتشيلسي الإنجليزي.

المصدر: RT