هالاند "المدمر" يحطم الرقم القياسي لمحمد صلاح (فيديو)

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند تحطيم الأرقام القياسية، بتسجيله هدفا خلال لقاء فريقه مانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ (3-0) يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

واختتم هالاند ثلاثية الفريق الإنجليزي بحلول الدقيقة 76 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

ووفقا لموقع "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فقد أصبح المهاجم النرويجي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف لفريق من الدوري الإنجليزي في موسم واحد بمختلف البطولات، خلال عصر "البريميرليغ" برصيد 45 هدفا، ليتخطى بذلك الثنائي الهولندي رود فان نيستلروي النجم السابق لفريق مانشستر يونايتد (2002- 2003)، والنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الحالي (2017- 2018) برصيد 44 هدفا لكل منهما.

45 - Erling Haaland has scored 45 goals in all competitions this season, the most ever by a Premier League player in a single campaign. Brimful. #MCIBAYpic.twitter.com/exENZi02iM — OptaJoe (@OptaJoe) April 11, 2023

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كما أصبح إيرلينغ هالاند (22 عاما) أول لاعب في الدوريات الأوروبية الكبرى يساهم في تسجيل 50 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، وذلك خلال 39 مباراة، حيث ساهم في 51 هدفا.

وعزز المهاجم النرويجي تربعه على عرش صدارة هدافي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برصيد 11 هدفا.

المصدر: وكالات