إنتر ميلان يضع قدمه في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال (فيديو)

خرج فريق إنتر ميلان الإيطالي بفوز ثمين من ملعب مضيفه بنفيكا البرتغالي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق الضيف "النيراتزوري" كل من لاعب خط الوسط الإيطالي نيكولو باريلا، والمهاجم البلجيكي البديل روميلو لوكاكو عند الدقيقتين (51، و82 من ركلة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

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وأصبح فريق إنتر ميلان بعد هذا الفوز قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، خاصة وأن مباراة الإياب ستجري على ملعبه "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو، يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.

يذكر أن المتأهل من هذه المواجهة سيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من "الديربي" الإيطالي بين فريق ميلان ونابولي.

المصدر: RT