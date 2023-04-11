التشكيلة الأساسية لمواجهة بنفيكا وضيفه إنتر ميلان
يستضيف ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، مساء اليوم الثلاثاء، المباراة الهامة بين نادي بنفيكا وضيفه إنتر ميلان الإيطالي، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.
وسيبدأ الألماني روجر شميت (56 عاما) المدير الفني لنادي بنفيكا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الإيطالي:
1️⃣1️⃣ 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟!#SLBFCIM • #UCLpic.twitter.com/O1xsbmJIyz— SL Benfica (@SLBenfica) April 11, 2023
بينما اختار الإيطالي سيموني إنزاغي (47 عاما) المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة مضيفه البرتغالي:
اختيارات الميستر إنزاجي لمواجهة بنفيكا المرتقبة 📋🙌#بنفيكا_إنتر | #دوري_أبطال_أوروبا | #فورزا_إنتر ⚫️🔵 pic.twitter.com/6tDX52JQrh— إنتر (@Inter_ar) April 11, 2023
المصدر: RT