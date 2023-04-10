ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.. بعد ثنائية هالاند وهدف لكل من كين وصلاح

عزز النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارته لترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد مباراته أمام مضيفه ساوثهامبتون (4-1) مساء يوم السبت الماضي.

وأحرز إيرلينغ هالاند هدفين لمانشستر سيتي في الدقيقتين (45 و68) من زمن اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من "البريمير ليغ"، ولدى السيتي مباراة مؤجلة أيضا.

ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 30 هدفا هذا الموسم خلال 27 مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز، معززا تربعه على عرش صدارة الهدافين.

بينما سجل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، هدفا لفريقه ليقوده إلى الفوز على ضيفه برايتون (2-1)، ويرفع رصيد إلى 23 هدفا في المركز الثاني.

كما سجل النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، هدفا "للريدز" في مرمى ضيفه أرسنال (2-2) في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، على ملعب "أنفيلد" رافعا رصيده إلى 13 هدفا حتى الآن في الموسم الحالي، وانفرد بالمركز السادس على سلم الترتيب.

في ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الثلاثين من الدوري "البريمير ليغ":

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 30 هدفا

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 23 هدفا

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3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 18 هدفا

4- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 15 هدفا

5- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 14 هدفا

6- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 13 هدفا

7- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 12 هدفا

7- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 12 هدفا

9- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 11 هدفا

9- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 11 هدفا

9- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 11 هدفا

12- الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 10 أهداف

12- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 10 أهداف

12- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 10 أهداف

15- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 9 أهداف

15- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 9 أهداف

15- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 9 أهداف

18- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 8 أهداف

18- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 8 أهداف

18- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 8 أهداف

18- الويلزي بيرنان جونسون (نوتينغهام فورست) – 8 أهداف

18- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 8 أهداف

18- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 8 أهداف

18- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 8 أهداف

25- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

25- الدنماركي فيليب بيلينغ (بورنموث) – 7 أهداف

25- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 7 أهداف

25- الإنجليزي سولومون مارش (برايتون) – 7 أهداف

25- الياباني كاورو ميتوما (برايتون) – 7 أهداف

25- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 7 أهداف

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25- الإنجليزي جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون) – 7 أهداف

32- البرتغالي دانييل بودينسي (وولفرهامبتون) – 6 أهداف

32- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 6 أهداف

32- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 6 أهداف

35- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 5 أهداف

35- الأوروغوياني رودريغو بينتانكور (توتنهام) – 5 أهداف

35 البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 5 أهداف

35- الأرجنتيني إميليانو بوينديا (أستون فيلا) – 5 أهداف

35 البرتغالي روبين نيفيز (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

35- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

35- الإنجليزي إيبيريشي إيز (كريستال بالاس) – 5 أهداف

35- الإنجليزي جاك غريلتش (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

35- الدنمارك ماثياس يانسين (برينتفورد) – 5 أهداف

35- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

35- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 5 أهداف

35- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 5 أهداف

35- السويسري غرانيت دجاكا (أرسنال) – 5 أهداف

المصدر: "premierleague"