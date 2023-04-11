أسطورة ليفربول يكشف سبب إهدار صلاح لركلات الجزاء.. ويوجه له نصيحة

يرى الإيرلندي جون ألدريدج، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن سبب تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح في تسجيل ركلات الجزاء، يعود لعدم تمتعه بحالة ذهنية جيدة لتنفيذها.

وأثار محمد صلاح، حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد إهدار ركلتي جزاء متتاليتين في أقل من شهر.

وأضاع "الفرعون" المصري ركلة جزاء خلال مباراة ليفربول وضيفه أرسنال (2-2)، التي جمعتهما مساء يوم الأحد الماضي، على ملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانبرى صلاح لركلة جزاء، حصل عليها زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، في الدقيقة 30، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أرسنال (1-2) لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر، وهي المرة الثانية التي يهدر فيها ضربة جزاء خلال شهر ، بعد مواجهة بورنموث.

وكتب جون ألدريدج في مقال لصحيفة "ليفربول إيكو": "كنت أقول لبعض اللاعبين القدامى إنني أتوقع أن يهدر محمد صلاح ركلات الجزاء، استطعت أن أتخيل ما سيقوم به في كل ركلة، لقد حاول أن يضع الكرة في الزاوية كثيرا، لكن لم تكن لديه الثقة نفسها التي كان يتمتع بها".

وأضاف: "سبق أن أهدرت ركلة ترجيح في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1988، وبعد ذلك، حصلنا على ركلة جزاء أمام مانشستر يونايتد، وطلبت من يان مولبي أن يسددها بدلا مني لأنني لم أكن في الحالة الذهنية الصحيحة، وسجل وفزنا 1-0".

وواصل أسطورة ليفربول: "أعلم كيف يكون الأمر عندما لا تكون في حالة ذهنية جيدة، محمد صلاح ليس في الحالة الذهنية المناسبة لتنفيذ ضربات الجزاء في هذه اللحظة، أعتقد أنه يجب أن ينقلها إلى شخص آخر، فقط حتى الموسم المقبل عندما يمكنه تولي المهمة مرة أخرى".

وتابع: "تلك الركلة ستظل عالقة في ذهنه، لا أعتقد أنه ستكون هناك مباراة أخرى حاسمة لأننا خرجنا من المراكز الأربعة الأولى للدوري، لسوء الحظ، ربما نلعب في الدوري الأوروبي في أحسن الأحوال، هذا هو المكان الذي نحن فيه الآن".

وأتم جون ألدريدج، قائلا: "إذا كانت هناك ركلات جزاء حاسمة قادمة، أعتقد أنه يجب على مو تجاوز المسؤولية ومنح الفرصة لآخرين لتسديدها، لكن بعد قولي هذا في الوقت الحالي، لا أعتقد أننا سنلعب أي مباراة كبيرة أخرى".

وتحدث الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن إمكانية سحب ركلات الجزاء من محمد صلاح في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيعقد جلسة مع اللاعب حول هذا الأمر.

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وقال كلوب في تصريحات إعلامية بعد التعادل مع أرسنال: "هذا أمر سوف نتحدث عنه ولكن ليس هنا"، وهو ما يفتح الباب بشدة أمام إمكانية حدوث هذا الأمر مستقبلا.

وكشفت تقارير إعلامية أن هناك أكثر من لاعب يمكنهم تعويض الفرعون المصري في ركلات الجزاء، ويتصدر تلك القائمة الثنائي جيمس ميلنر وفابينيو، وسيتضح الأمر أكثر خلال الفترة المقبلة.

والمفارقة أن محمد صلاح ذكر في مقابلة إعلامية سابقة في بداية الشهر الماضي أنه يكره تسديد ركلات الجزاء.

وأضاع محمد صلاح 4 ركلات جزاء من التسع الأخيرة له حتى الآن مع ليفربول، كما فشل في تسجيل واحدة مهمة لمنتخب مصر أيضا عندما غاب عن كأس العالم قطر 2022.

وبشكل عام، لم يهدر محمد صلاح سوى 5 ركلات جزاء من أصل 29 قام بتنفيذها مع ليفربول حتى الآن على مدار 6 مواسم مع الفريق منذ عام 2017.

المصدر: وسائل إعلام