بعد فوزه بجائزة جديدة.. صلاح: عشت واحدة من أفضل لحظاتي في تلك الليلة (فيديو)

كشف النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، عن إحدى أفضل لحظاته التي عاشها خلال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب مع "الريدز" لشهر مارس الماضي.

وتفوق محمد صلاح (30 عاما) على زميليه الهولندي كودي جاكبو وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، صاحبي المركزين الثاني والثالث، وذلك وفقا لتصويت الجمهور عبر الموقع الرسمي لليفربول على شبكة الإنترنت.

وحصل النجم المصري على الجائزة بعد العروض الرائعة التي قدمها خلال الأسابيع الأربعة الماضية، والتي شهدت اعتلاءه ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

قال صلاح بعد الإعلان عن فوزه بالجائزة، في تصريحات خاصة لموقع "ليفربول":

"شكرا لكم، من الجيد الفوز بالجائزة، ويسعدني الفوز بها مرة أخرى. المباراة التالية هي أهم شيء بالنسبة لنا في الوقت الحالي. نأمل أن نحقق نتيجة جيدة".

وأضاف هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي برصيد 13 هدفا:

"أعتقد أن المباراة المفضلة للجميع في مارس كانت الفوز (7-0) على مانشستر يونايتد. نتيجة جيدة، مباراة جيدة، ملعب آنفيلد، لذا كان الأمر جيدا من جميع النواحي".

وعن فوزه بلقب الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي عقب تخطي الإنجليزي روبي فاولر، قال صلاح:"إنها واحدة من أفضل اللحظات بالنسبة لي في كرة القدم. لقد استمتعت بذلك الإنجاز كثيرا وكنت سعيدا للغاية بتحطيم الرقم القياسي. لقد كان يوما جميلا حقا".

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد مباراته ضد ضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأحد 5 مارس 2023، في الجولة 26 "للبريمير ليغ".

وأحرز محمد صلاح هدفين "للريدز" الرابع والسادس في شباك "الشياطين الحمر"، في الدقيقتين (66، و83) من زمن اللقاء على ملعب "آنفيلد".

ووصل "الفرعون" المصري إلى هدفه الـ129 بقميص "الريدز" ليحقق بذلك حلمة في كتابة التاريخ، وأصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في "البريميرليغ"، محطما رقم الأسطورة روبي فاولر، الذي سجل 128 هدفا.

وبناة الاهرام فى سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي 🇪🇬❤️



رقم قياسي جديد يُضاف لجُعبة الملك المصري محمد صلاح 👑✍️ pic.twitter.com/amhq3xMcO4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2023

وعزز النجم المصري رقمه القياسي كأفضل هداف لفريق ليفربول في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا.

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كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يزور شباك فريق مانشستر يونايتد في خمس مواجهات متتالية، وذلك وفقا للموقع الرسمي لليفربول.

وشارك النجم المصري في 42 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، وأحرز خلالها 24 هدفا، وصنع 11 هدفا.

بينما يحتل فريق ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري "البريميرليغ" برصيد 44 نقطة، بعيدا عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وحتى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: وكالات