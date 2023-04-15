"المدمر" هالاند يحطم رقم رونالدو.. وغوارديولا يحرمه من كسر رقم صلاح

قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، فريقه مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ليستر سيتي (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت،ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الإنجليزي جون ستونز التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا، بعد مرور خمس دقائق فقط من البداية.

ومن ثم أحرز هالاند هدفين متتاليين في الدقيقتين (13 من ركلة جزاء، و25) من زمن الشوط الأول، وتم استبداله في فترة الاستراحة ما بين الشوطين.

بينما سجل المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 75 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده إلى 32 هدفا هذا الموسم، وبات على بعد 3 أهداف فقط، لكي يصبح الهداف التاريخي "للبريميرليغ" خلال موسم واحد، اللقب الذي يحمله الثنائي الإنجليزي أندي كول وآلان شيرار (34 هدفا).

وحطم النجم النرويجي رقم الثنائي الأوروغوياني لويس سواريز (ليفربول)، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، اللذين سجلا 31 هدفا خلال موسم واحد، وعادل رقم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الحالي، الذي سجل 32 هدفا أيضا خلال الموسم (2017-2018).

هالاند يصبح الاكثر تسجيلا في تاريخ البريميرليج معادلا رقم محمد صلاح ( الاحصائية منذ ان اصبح عدد الفرق في الدوري 20 فريق ) ، يحتاج هالاند الى 3 اهداف اخرى ليصبح الاكثر تسجيلا في موسم واحد منذ نشأت البريميرليج🔥🔥 pic.twitter.com/sbEqVAyHuw — EPL World (@EPLworld) April 15, 2023

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أما فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، فقد حقق انتصاره السادس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب "البريمير ليغ" بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال المتصدر.

في حين، مني فريق ليستر سيتي بالهزيمة والرابعة على التوالي، والثامنة في آخر 9 مباريات مقابل تعادل واحد، والهزيمة العشرين في الموسم الحالي للدوري، ليتوقف رصيده عند 25 نقطة، ويحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول الترتيب.

المصدر: RT