توتنهام يتعرض لهزيمة مؤثرة في عقر داره

مني فريق توتنهام هوتسبير بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام ضيفه بورنموث (2-3) في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الفريق الفائز كل من اللاعبين، ماتياس فينا، ودومينيك سولانكي، ودانغو واتارا في الدقائق (38، 51، 90) على الترتيب

بينما سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من المهاجمين، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، والهولندي أرنوت غروينفيلد في الدقيقتين (14، و88) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "توتنهام" بالعاصمة لندن.

وتوقف رصيد توتنهام هوتسبير عند 53 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

بينما رفع فريق بورنموث رصيده بعد هذا الفوز، إلى 33 نقطة، ويحتل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT