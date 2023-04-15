نيوكاسل يونايتد يتعرض لهزيمة ساحقة قد تقضي على حلمه الكبير (فيديو)

ألحق فريق أستون فيلا هزيمة ساحقة بضيفه نيوكاسل يونايتد (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله لاعب خط الوسط جاكوب رامزي بعد مرور 11 دقيقة فقط من البداية.

ومن ثم أضاف المهاجم أولي واتكينز هدفين متتاليين في الدقيقتين (64، و83) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "فيلا بارك" بمدينة برمنغهام.

ومني نادي نيوكاسل يونايتد بالهزيمة الأولى بعد 5 انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 56 نقطة، وبات مهددا بخسارة المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، بانتظار نتيجة مباراة فريق مانشستر يونايتد أمام مضيفه نوتينغهام فورست مساء غد الأحد.

ويسعى نادي نيوكاسل يونايتد، الذي استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على ملكيته في مطلع أكتوبر 2021، مقابل 409 ملايين دولار، لاحتلال أحد المراكز المتقدمة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" في الموسم المقبل.

في المقابل، حقق نادي أستون فيلا انتصاره الخامس على التوالي، ورفع رصيده إلى 50 نقطة، ويحتل المركز السادس على سلم الترتيب، لينعش آماله في المنافسة على المشاركة في إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

المصدر: RT