شاهد.. صورة في "إنستغرام" تشعل أزمة بين محمد النني ومحمد صلاح

تحدثت تقارير خلال الساعات الماضية عن قيام النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بإلغاء متابعته لحساب مواطنه محمد النني لاعب أرسنال عبر تطبيق "إنستغرام".

وقام محمد النني بوضع إعجاب لصورة نشرها زميله حارس المرمى آرون رامسديل لاحتفاله بإهدار صلاح ركلة جزاء خلال مباراة الفريقين ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وتظهر الصورة احتفال رامسديل مع رفع صلاح قميصه تعبيرا عن غضبه لإهدار الركلة، وهو ما جعل الصورة تبدو مسيئة لنجم ليفربول.

صلاح يلغي متابعة مواطنه محمد النني لاعب أرسنال على الانستغرام وشكوك حول خلاف بينهما بعد إعجاب النني بهذه الصورة التي نشرها زميله الحارس رامسديل. pic.twitter.com/skHwf0qtLv — شـبـكـة لـيـفـربـول (@LFC4Ar) April 15, 2023

وظهر من خلال متابعة قائمة الشخصيات التي يتابعها لاعب ليفربول عبر حسابه بموقع "إنستغرام" وعددهم 218 شخصا، أن محمد صلاح لم يعد يتابع محمد النني.

على الجانب الآخر، وبالنظر لقائمة الأشخاص الذي يتابعهم محمد النني عبر المنصة ذاتها، سيتبين غياب اسم صلاح منها أيضا.

وكان محمد النني قد نشر صورة مع صلاح في شهر أكتوبر الماضي وكتب عليها: "من اللطيف دائما رؤيتك يا أخي"، والتي نالت إعجاب أكثر من 170 ألف شخص، بما ينفي ما تردد عن حذف لاعب الوسط لكل صور مواطنه كما تردد.

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على الجانب الآخر تعود آخر صورة للنني على حساب صلاح إلى 12 أكتوبر 2021 أثناء وجودهما معا في احتفالات المنتخب المصري.

يذكر أن الصورة التي قيل إنها صنعت الأزمة، لم تعد موجودة على حساب النني على موقع التواصل الاجتماعي.

ويرتبط صلاح مع النني بعلاقة صداقة وزمالة تمتد لسنوات طويلة منذ لعبهما معا في المقاولون العرب المصري ثم بازل السويسري، والمنتخبات الوطنية المصرية بفئاتها السنية المختلفة.

واستمرت العلاقة القوية بين صلاح والنني في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع انتقال الأول إلى ليفربول في 2017، بعد عام من قدوم الثاني إلى أرسنال.

المصدر: وسائل إعلام