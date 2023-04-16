بن رحمة يعقّد مهمة أرسنال.. هدية لمانشستر سيتي (فيديو)

خرج فريق أرسنال بتعادل بمذاق الهزيمة من ملعب مضيفه وست هام يونايتد (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ أرسنال "المدفعجية" المواجهة بقوة وتقدم بهدفين سريعين سجلهما كل من المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، ولاعب خط الوسط النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقتين (7، و10) على الترتيب.

ورد أصحاب الأرض بعد ذلك بهدفين متتاليين عبر كل من المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة، وجارود بوين في الدقيقتين (33 من ركلة جزاء، و54) على الترتيب.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء عند الدقيقة 52، لكن مهاجمه بوكايو ساكا فشل في ترجمتها إلى الهدف الثالث.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

واكتفى فريق أرسنال بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل الذي جاء بمذاق الهزيمة له، ليرفع رصيده إلى 74 نقطة، ويحتل صدارة "البريمير ليغ" بفارق أربع نقاط أمام مطارده المباشر فريق مانشستر سيتي حامل اللقب.

بينما خرج نادي وست هام يونايتد، الذي يصارع على البقاء في دوري الأضواء، بنقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 31 نقطة، ويحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

المصدر: RT