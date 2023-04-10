شاهد.. هدف صلاح وركلة الجزاء الضائعة 

نشر نادي ليفربول مقطع فيديو "للملحمة الكروية" المثيرة، التي جرت بين "الريدز" وضيفه أرسنال (2-2)، مساء أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتضمن مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" أبرز مجريات المباراة التي جاءت مثيرة جدا من قبل الطرفين، وشهدت تقدم فريق أرسنال بهدفين متتاليين سجلهما كل من المهاجمين البرازيليين، غابرييل مارتينيلي وغابرييل جيسوس في الدقيقتين (8 و28) على الترتيب.

ورد "الريدز" بالمثل عبر كل من النجم المصري محمد صلاح وزميله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عند الدقيقتين (42 و87) على الترتيب من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء، حصل عليها زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، في الدقيقة 30، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أرسنال (2-1).

أبرز لقطات تعادل الريدز أمام آرسنال بنتيجة 2-2 في آنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز.pic.twitter.com/M1MgFF5PiX — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 9, 2023

وانتهت المباراة بتعادل بمذاق الهزيمة بالنسبة لفريقي ليفربول وأرسنال على حد سواء، وصبت هذه النتيجة في مصلحة نادي مانشستر سيتي.

فقد اكتفى فريق ليفربول بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 44 نقطة، وبقي في المركز الثامن ضمن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما يتصدر نادي أرسنال الترتيب برصيد 73 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط على حامل اللقب ووصيفه مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة أيضا.

أمام محمد صلاح (30 عاما) هداف الموسم الماضي "للبريميرليغ"، فقد رفع رصيده إلى 13 هدفا في الموسم الجاري، متأخرا بفارق 17 هدفا عن متصدر الترتيب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي، ويليه النجم الإنجليزي هاري كين في المرتبة الثانية برصيد 23 هدفا.

المصدر: RT