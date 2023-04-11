بعد أن أضاع محمد صلاح ركلة جزاء.. كلوب يحسم الجدل!

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه سيتحدث مع محمد صلاح ليقرر ما إذا كان النجم المصري لا يزال هو أول منفذ ركلة جزاء للفريق بعد إهداره لضربة جزاء خلال مباراة أرسنال.

وأضاع صلاح فرصة تسجيل ركلة جزاء ثانية على التوالي مع ليفربول بعد إضاعته لركلة جزاء منذ قرابة شهر خلال مباراة الفريق أمام بورنموث.

علما أن النجم المصري سدد 29 ركلة جزاء وأهدر خمس ركلات فقط، بينما تمكن من تنفيذ 24 أخرى أودعها شباك المرمى.

A pulsating @PremierLeague encounter at Anfield, as Bobby Firmino’s late header earned the Reds a point ✊ pic.twitter.com/3yTtaw4B2u — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2023

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وأهدر ليفربول فرصة الفوز على أرسنال، حيث انتهت قمة الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "أنفيلد".

واعترف كلوب لوسائل الإعلام بأنه سيجري محادثة مع صلاح بشأن تسديد ركلات الجزاء عقب المباراة، حيث قال: "سنتحدث عن ذلك، لكن ليس هنا".

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه في حال توقف المصري عن كونه المسدد الأول لركلات الجزاء فإن لدى كلوب خيارات أخرى، بدءا من جوردان هندرسون وفابينيو.

يذكر أن صلاح سجل 13 هدفا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: "وكالات"