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جماهير أتلتيك بلباو تهين برشلونة بـ"أموال المافيا"

الرياضة

جماهير أتلتيك بلباو تهين برشلونة بـ
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قامت جماهير فريق أتلتيك بلباو، بإهانة نادي برشلونة على خلفية قضية نيغريرا، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد البرسا بثلاث نقاط ثمينة من ملعب مضيفه أتلتيك بيلباو بالفوز عليه بهدف دون رد، وتم إلغاء هدف تعادل قاتل لأصحاب الأرض على ملعب "سان ماميس".

وفي ظل اتهام نادي برشلونة رسمية برشاوي للحكام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "نيغريرا"، أظهرت جماهير بلباو غضبها.

وقام المشجعون بالهتاف ضد برشلونة، وألقوا أوراقا مالية مزيفة مكتوبا عليها كلمة "مافيا"، في إشارة لتهمة النادي الكتالوني بالرشاوي للتحكيم.

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بالإضافة إلى ذلك أطلق مشجعو أتلتيك بلباو إشارات احتجاج لحظة تسجيل البرازيلي الدولي رافينيا لهدفه، وكذلك بعد إلغاء هدف التعادل الذي أحرزه إينياكي ويليامز.

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي الكتالوني بصفته المعنوية بالإضافة إلى روسيل وبارتوميو وشخصين آخرين في فريق الأخير.

وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

وأشارت النيابة العامة إلى أن النادي الكتالوني دفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا بين عامي 1994 و2018.

ووفقا لبرشلونة الذي ينفي وجود أي مخالفات، تم دفع المال لنيغريرا لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن القضاء الإسباني يعتقد أن هذه المبالغ قد تكون استخدمت من أجل تقديم رشوة للحكام.

المصدر: "وكالات"

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