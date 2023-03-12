الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم بيلباو ويعزز موقعه في الصدارة

عاد نادي برشلونة بثلاث نقاط ثمينة من ملعب مضيفه أتلتيك بيلباو بالفوز عليه بهدف دون رد، في مباراة جمتهما يوم الأحد في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين النادي الكتالوني بالفضل في هذا الفوز لجناحه البرازيلي الدولي رافينيا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 45.

وبعد هذا الانتصار رفع "البارسا" رصيده إلى 65 نقطة معززا موقعه في الصدارة، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه، غريمه ريال مدريد حامل اللقب.

في المقابل، بقي بيلباو في المركز التاسع مع 33 نقطة.

المصدر: RT