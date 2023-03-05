صلاح لتحقيق حلمه وكتابة التاريخ أمام مانشستر يونايتد

يخوض فريق ليفربول مواجهة هامة ضد ضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعول جماهير فريق ليفربول كثيرا على النجم المصري محمد صلاح لقيادة "الريدز" للفوز على ضيفه مانشستر يونايتد، خاصة وأن "الفرعون" هز شباك فريق "الشياطين الحمر" في أربع مناسبات سابقة على التوالي.

وسيصبح محمد صلاح في حال نجح في التسجيل خلال مباراة اليوم، أول لاعب في تاريخ ليفربول يزور شباك فريق مانشستر يونايتد في 5 مواجهات متتالية، وذلك وفقا للموقع الرسمي لليفربول.

ويعد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في مواجهات مانشستر يونايتد برصيد 10 أهداف.

كما يسعى النجم المصري إلى الوصول إلى هدفه الـ27 بقميص "الريدز" اليوم لتحقيق حلمة وكتابة التاريخ، حيث يفصله هدف واحد عن معادلة رقم الأسطورة روبي فاولر، الهداف التاريخي لفريق لفيربول في "البريميرليغ" برصيد 128 هدفا.

وقال صلاح، في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "أنا على دراية بالأرقام، خاصة هذه الأرقام، بالنسبة لي هذا أمر خاص".

وأضاف: "عندما جئت إلى هنا في موسمي الأول كان لدي 31 هدفا، وأردت أن أصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليغ.. سأكون سعيدا بالطبع بتحقيقه.. إنه أحد أهم الأرقام القياسية التي أحاول تحطيمها مع ليفربول".

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ" برصيد 39 نقطة.

بينما يشغل مانشستر يونايتد المركز الثالث على سلم الترتيب، برصيد 49 نقطة حصدها من 24 مباراة، خلف كل من جاره مانشستر سيتي الثاني برصيد 58 نقطة، وأرسنال المتصدر برصيد 63 نقطة.

المصدر: وكالات