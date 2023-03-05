محمد صلاح يسطر التاريخ برقمين قياسيين

حقق النجم المصري محمد صلاح رقمين تاريخيين خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح الهدف الرابع "للريدز" في شباك "الشياطين الحمر"، في الدقيقة 66 من زمن اللقاء على ملعب "آنفيلد"

وعزز النجم المصري رقمه القياسي كأفضل هداف لفريق ليفربول في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد برصيد 11 هدفا.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يزور شباك فريق مانشستر يونايتد في خمس مواجهات متتالية، وذلك وفقا للموقع الرسمي لليفربول.

هذه ليلته 👑



محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد ⚽️❤️ pic.twitter.com/NC0uamgUbX — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2023

ووصل "الفرعون" المصري إلى هدفه الـ128 بقميص "الريدز" اليوم ليحقق بذلك حلمة في كتابة التاريخ، حيث عادل رقم الأسطورة روبي فاولر، الهداف التاريخي لفريق لفيربول في "البريميرليغ".

ومَن يكتُب التاريخ أكثر من الفراعنة! 😎



محمد صلاح يُعادل رقم روبي فاولر كأكثر من سجل للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز 🇪🇬 👑 pic.twitter.com/TnAqiGZ3wX — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2023

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المصدر:"twitter/LFC_Arabic"