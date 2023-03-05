 
مباشر

يتوّج نفسه ملكا لليفربول.. محمد صلاح يحقق الحلم التاريخي! (فيديو)

الرياضة

يتوّج نفسه ملكا لليفربول.. محمد صلاح يحقق الحلم التاريخي! (فيديو)
AFP /PAUL ELLIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uvdk

أصبح النجم المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد مباراته ضد ضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في الجولة 26 "للبريمير ليغ".

وأحرز محمد صلاح هدفين "للريدز" الرابع والسادس في شباك "الشياطين الحمر"، في الدقيقتين (66، و83) من زمن اللقاء على ملعب "آنفيلد"

ووصل "الفرعون" المصري إلى هدفه الـ129 بقميص "الريدز" اليوم ليحقق بذلك حلمة في كتابة التاريخ، وأصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في "البريميرليغ"، محطما رقم الأسطورة روبي فاولر، الذي سجل 128 هدفا.

إقرأ المزيد
زلزال بقوة 7 يضرب
زلزال بقوة 7 يضرب "الشياطين الحمر".. ليفربول يلحق هزيمة تاريخية بمانشستر يونايتد
إقرأ المزيد
مدرب مانشستر يونايتد بعد رحيل رونالدو: أنام جيدا
مدرب مانشستر يونايتد بعد رحيل رونالدو: أنام جيدا

وعزز النجم المصري رقمه القياسي كأفضل هداف لفريق ليفربول في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يزور شباك فريق مانشستر يونايتد في خمس مواجهات متتالية، وذلك وفقا للموقع الرسمي لليفربول.

المصدر:"twitter/LFC_Arabic" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا