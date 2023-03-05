يتوّج نفسه ملكا لليفربول.. محمد صلاح يحقق الحلم التاريخي! (فيديو)

أصبح النجم المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد مباراته ضد ضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في الجولة 26 "للبريمير ليغ".

وأحرز محمد صلاح هدفين "للريدز" الرابع والسادس في شباك "الشياطين الحمر"، في الدقيقتين (66، و83) من زمن اللقاء على ملعب "آنفيلد"

ووصل "الفرعون" المصري إلى هدفه الـ129 بقميص "الريدز" اليوم ليحقق بذلك حلمة في كتابة التاريخ، وأصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في "البريميرليغ"، محطما رقم الأسطورة روبي فاولر، الذي سجل 128 هدفا.

وبناة الاهرام فى سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي 🇪🇬❤️



رقم قياسي جديد يُضاف لجُعبة الملك المصري محمد صلاح 👑✍️ pic.twitter.com/amhq3xMcO4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2023

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وعزز النجم المصري رقمه القياسي كأفضل هداف لفريق ليفربول في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يزور شباك فريق مانشستر يونايتد في خمس مواجهات متتالية، وذلك وفقا للموقع الرسمي لليفربول.

المصدر:"twitter/LFC_Arabic"