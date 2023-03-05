زلزال بقوة 7 يضرب "الشياطين الحمر".. ليفربول يلحق هزيمة تاريخية بمانشستر يونايتد

ألحق فريق ليفربول هزيمة تاريخية بضيفه مانشستر يونايتد (7-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، وذلك في قمة منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهد اللقاء ثلاث ثنائيات لأصحاب الأرض، فقد وقع المهاجم الهولندي كودي جاكبو على واحدة منها بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين (43، و50)، وأحرز المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز ثنائية أيضا، بتسجيله الهدفين الثاني والخامس في الدقيقتين (47، و75).

والثنائية الأغلى كانت للنجم المصري محمد صلاح الذي وقع على الهدفين الرابع والسادس في الدقيقتين (66، و83) ليصبح الهداف التاريخي "للريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، معززا رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ مواجهاته ضد مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا، وبات "الفرعون" أول لاعب يهز شباك "الشياطين الحمر" في خمس مباريات.

ومن ثم اختتم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف السابع بحلول الدقيقة 88 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "آنفيلد".

ورفع فريق ليفربول رصيد إلى 42 نقطة حصدها من 25 مباراة، وتقدم إلى المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطة فريق نيوكاسل يونايتد.

بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المرتبة الثالثة في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، حصدها من 25 مباراة أيضا.

المصدر: RT