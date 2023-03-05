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التشكيلة الأساسية لـ"ملحمة" ليفربول ومانشستر يونايتد 

الرياضة

التشكيلة الأساسية لـ
RT /AFP
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يحتضن ملعب "أنفيلد" مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الإنجليزي أندرو مادلي (39 عاما) صافرة بداية هذه المباراة الهامة، في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة الهامة ضد "الشياطين الحمر":

بينما وضع الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لفريق "الشياطين الحمر لمواجهة مضيفه ليفربول:

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ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة حصدها من 24 مباراة.

بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المرتبة الثالثة في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، حصدها من 24 مباراة أيضا.

المصدر: وكالات 

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