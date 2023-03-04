مانشستر سيتي يواصل مطاردته لأرسنال (فيديو)

أنجز فريق مانشستر سيتي مهمته أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثنائية أصحاب الأرض توقيع كل من اللاعبين، الإنجليزي فيل فودين، والبرتغالي بيرناردو سيلفا، في الدقيقتين (15، 65) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد".

ورفع مانشستر سيتي حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز الثمين، إلى 58 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، مقلصا الفارق إلى نقطتين فقط بينه وبين المتصدر أرسنال، قبل مباراته أمام ضيفه بورنموث، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على ملعب "الإمارات".

بينما تجمد رصيد نادي نيوكاسل يونايتد عند 41 نقطة، ويحتل المركز الخامس على سلم الترتيب، بانتظار نتيجة مباراة القمة بين ليفربول السادس برصيد 39 نقطة، وضيفه مانشستر يونايتد الرابع برصيد 49 نقطة، مساء غد الأحد، على ملعب "أنفيلد".

المصدر: RT