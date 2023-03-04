هدف "ذهبي" بتصويبة "قاتلة".. أرسنال ينتزع الفوز في الوقت بدل الضائع (فيديو)

عاد فريق أرسنال من بعيد، وانتزع فوزا هاما، من ضيفه بورنموث (3-2) في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فاجأ اللاعب فيليب بيلينغ أصحاب الأرض بثاني أسرع هدف في تاريخ "البريمير ليغ" بعد 9 ثوان و11 جزءا من الثانية، وأضاف زميله المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

ولكن فريق أرسنال عاد من بعيد وحقق ريمونتادا قاتلة، بتسجيله ثلاثة اهداف متتالية، فقد أدرك التعادل عبر اللاعبين، الغاني توماس بارتي، والإنجليزي بنجامين وايت، في الدقيقتين (62، 70) على الترتيب.

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ومن ثم اقتنص المدافع الإنجليزي ريس نيلسون هدف الفوز، في الوقت القاتل في الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الضائع، للقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

ورفع فريق أرسنال رصيده بعد هذا الفوز التاريخي، إلى 63 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب.

بينما توقف رصيد فريق بورنموث عند 21 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم الترتيب.

المصدر: RT