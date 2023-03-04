شاهد.. ثاني أسرع هدف في تاريخ "البريمير ليغ" ابتلعه صاحبه بطعم العلقم!

دخل الدنماركي فيليب بيلينغ لاعب فريق بورنموث، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، بهدف سريع في مرمى مضيفه أرسنال (2-3)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت.

وهز فيليب بيلينغ شباك أصحاب الأرض بعد 9 ثوان و11 جزءا من الثانية فقط من بداية اللقاء، مسجلا ثاني أسرع هدف في تاريخ "البريمير ليغ"، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

9.11 - Phillip Billing's goal for Bournemouth against Arsenal was scored in 9 seconds, 11 milliseconds - the second-fastest goal scored in @premierleague history, after Shane Long for Southampton v Watford in April 2019 (7:69). Blocks. pic.twitter.com/ha22xb7Qev — OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2023

بينما سجل الإيرلندي شين لونغ مهاجم فريق ساوثهامبتون أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، عندما هز شباك فريق واتفورد، بعد 7 ثوان و69 جزءا من الثانية، في أبريل 2019.

ولكن جاء هدف فيليب بيلينغ بطعم العلقم، رغم أن زميله المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي ضاعف النتيجة في الدقيقة 57.

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وذلك أن، فريق أرسنال نجح في العودة من بعيد بـ"ريمونتادا" قاتلة، بأحرازه ثلاثة اهداف متتالية، فقد أدرك التعادل عبر كل من اللاعبين، الغاني توماس بارتي، والإنجليزي بنجامين وايت في الدقيقتين (62، 70) على الترتيب.

ومن ثم اقتنص المدافع الإنجليزي ريس نيلسون هدف الفوز، في الوقت القاتل في الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الضائع، للقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

ويسير فريق أرسنال بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب بطل "البريمير ليغ"، لأول مرة منذ 19 عاما، فهو يتربع على عرش الصدارة برصيد 63 نقطة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، مع تبقي 12 مباراة من النهائية.

المصدر: RT