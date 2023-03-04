غوارديولا يرد بنوع من السخرية على تصريحات وكيلة أعمال هالاند

رفض الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، التعليق على تصريحات وكيلة أعمال لاعبه النرويجي إيرلينغ هالاند، بخصوص إمكانية انتقال الأخير إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال غوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية يوم الجمعة، في رد بشكل ساخر على تصريحات البرازيلية رافاييلا بيمينتا: "في الحقيقة ليس لدي ما أقوله، لن أرد عليها أبدا ولا تعليق".

وقالت بيمينتا في تصريحات إعلامية في وقت سابق إن: "ريال مدريد يمتلك أشياء خاصة تجعله يمثل حلما لجميع اللاعبين، وكل الأمور تبقى مفتوحة في كرة القدم".

وأضافت: "ريال مدريد يحافظ على هذا السحر الخاص به دائما، خاصة على صعيد دوري أبطال أوروبا بشكل أكبر أيضا من الدوري الإسباني".

وتابعت: "نحاول تجنب السلبية، لا يمكننا أن ننتظر ونجلس دون أن نفعل أي شيء، ربما سيتصلون بي لأن هالاند يظهر بمستويات رائعة، لذلك نحن في انتظار مكالمة للتعاقد معه".

وانضم إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط بعقد مع السيتي يمتد حتى نهاية يونيو 2027.

ويتربع النجم النرويجي على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفا، متقدما بفارق 9 أهداف عن أقرب ملاحقيه النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

وخاض النجم النرويجي 33 مباراة بقميص مانشستر سيتي هذا الموسم، سجل خلالها 33 هدفا، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة حتى الآن.

المصدر: وسائل إعلام