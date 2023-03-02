وكيلة هالاند: وضعنا خطة خاصة لرحيله وننتظر مكالمة!

كشفت البرازيلية، رافاييلا بيمنتا، وكيلة النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، عن قيامها بوضع الخطة الخاصة برحيل المهاجم عن فريقه مانشستر سيتي، بالفعل، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2027.

وانضم هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، بعد ارتباطه بالعديد من الأندية مثل برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.

وقالت وكيله النجم النرويجي في قمة "Financial Times" لأعمال كرة القدم: "في وكالتي نحاول دائما وضع خطة مستقبلية لكل لاعب وأهدافا معينة يجب الوصول لها".

وأضافت: "ربما لن نحقق هذه الأهداف، ولكننا لن نصل إلى أي مكان لو لم نحدد الطريق الأفضل، لذلك يجب علينا المحاولة بصفة مستمرة عن طريق وضع خطة لكل لاعب حتى لو كان عمره 15 سنة".

وتابعت: "نحاول تجنب السلبية، لا يمكننا أن ننتظر ونجلس دون أن نفعل أي شيء، ربما سيتصلون بي لأن هالاند يظهر بمستويات رائعة، لذلك نحن في انتظار مكالمة للتعاقد معه".

يذكر أن النجم النرويجي، البالغ من العمر 22 عاما، نجح في تسجيل 33 هدفا وصنع 4 مع مانشستر سيتي بكل البطولات حتى الآن.

ويتربع إرلينغ هالاند على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفا، متقدما بفارق 9 أهداف عن أقرب ملاحقيه النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

المصدر: وكالات