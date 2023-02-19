"امرأة الظل".. تحدد سعرا خياليا " للرجل الآلي" هالاند!

كشفت البرازيلية رافاييلا بيمنتا، وكيلة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن السعر الحالي للنجم النرويجي.

وقالت بيمنتا في تصريحات لشبكة "تيليفوت" الفرنسية: "أنا جادة بشأن ما سأقول، إيرلينغ هالاند يساوي الآن مليار يورو، أنا متأكدة أن هذه هي قيمة اللاعب".

"Haaland vaut un milliard d'euros aujourd'hui"



Agente la plus puissante du monde du foot, Rafaela Pimenta s'est longuement confiée à @YassinNfaoui ! Haaland, Pogba, Verratti, Donnarumma : elle se livre sans langue de bois dans cet entretien exclusif ➡️ : https://t.co/aBxJip0VQIpic.twitter.com/tXxynfxnCa — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 19, 2023

ويرتبط إيرلينغ هالاند (22 عاما) بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، لكن زعم العديد من التقارير بأنه قد يفكر في خوض تجربة جديدة بعد لعب موسمين رفقة الفريق الإنجليزي.

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ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ" في الموسم الحالي برصيد 26 هدفا، متقدما بفارق 9 أهداف عن وصيفه النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير.

رافائيلا بيمنتا.. امرأة الظل التي تقود إحدى أكبر امبراطوريات كرة القدم

كانت بيمنتا تعمل مساعدة لوكيل الأعمال الشهير للاعبي كرة القدم، الإيطالي مينو رايولا، رئيس شركة "One"، لم المحامية تكن البرازيلية اسما معروفا في عالم كرة القدم قبل وفاة رايولا، في 30 أبريل 2022، عن عمر ناهز 54 عاما.

وكثرت التساؤلات عن خليفة رايولا، الذي يتحكم في مصير عدد من أكبر وأهم اللاعبين في القارة الأوروبية.

من بين موكلي الإيطالي الراحل، السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، والإيطالي جيانولويجي دوناروما والفرنسي ماركو فيراتي، لاعبا باريس سان جيرمان، والهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع بايرن ميونخ، والفرنسي بول بوغبا، متوسط ميدان يوفنتوس، والنرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وكان رايولا يثق في عدد محدود من أقاربه وأصدقائه، الذين عملوا معه في إدارة أعمال اللاعبين، حيث ترك خلفه ثروة طائلة من اللاعبين، يصل مجموع قيمتها إلى مليار يورو، وفق وكالة الأنباء الإسبانية، بالإضافة إلى 85 مليون يورو، كثروة شخصية حسب مجلة FORBES الأمريكية.

ويضم فريق الإيطالي الراحل، ابنه ماريو رايولا وابن عمه فينتشنزو رايولا، وصديقه المقرب خوسيه فورتيس رودريغيز، بالإضافة إلى المحامية رافائيلا بيمينتا، والمسؤولة الإعلامية إنريكا تارتشي.

ومن بين هذه الأسماء لمع اسم رافائيلا بيمنتا، المحامية المطلعة على جميع أسرار رايولا، وفق موقع "calciotoday"، وأبرزها مصير هالاند، كما تتولى ملف بوغبا بشكل مباشر.

وتعتبر بيمنتا، التي تحمل الجنسية البرازيلية، أحد أقدم الأشخاص الذين عملوا مع رايولا، والتي امتدت فترة عملها معه إلى أكثر من 18 عاما.

وتمكنت المحامية البرازيلية من لملمة الأوراق المبعثرة "لإمبراطورية" رايولا بعد وفاته، لتقدم نفسها للعالم رسميا، بعد كل هذه السنين من العمل الخفي في ظله، ما جعل وسائل الإعلام تصفها بـ"أقوى امرأة في عالم كرة القدم".

عملت مع الرئيس البرازيلي

في بداية حياتها العملية، عملت بيمينتا فيما سُمي بفريق "مكافحة الاحتكار"، الذي أنشأه الرئيس البرازيلي الأسبق فرناندو هنريكي كاردوسو.

كما كان لها دور بارز في مساعدة اللاعبين البرازيليين الشهيرين ريفالدو وسيزار سامبايو، في تأسيس نادي "غواراتينغويتا"، وهو أحد الأندية الصغيرة في ولاية ساو باولو البرازيلية.

وفي الفعالية التي تم فيها إطلاق مشروع "مكافحة الاحتكار"، التقت بيمينتا برايولا للمرة الأولى، وذلك في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة وتحديداً في عام 2004، وسرعان ما تم الاتفاق بينهما على العمل سوياً.

سافرت بيمينتا من البرازيل إلى إمارة مونت كارلو الفرنسية، حيث يقع المقر الرئيسي لوكالة مينو رايولا لإدارة الأعمال، لتصبح واحدة من بين 4 أو 5 أشخاص فقط، يعملون من داخل مقر الوكالة.

وتتقن المحامية البرازيلية التحدث بست لغات مختلفة، وهو الأمر الذي يسهل عليها التفاوض بنفسها في سوق الانتقالات.

كما عملت بيمينتا أستاذة للقانون الدولي في جامعة ساو باولو، وهي قليلة الظهور والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها.

المصدر: وكالات