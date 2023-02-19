راشفورد يشعل الصراع على عرش الهدافين في ظل صيام كين وهالاند

واصل الدولي الإنجليزي ماركوس راشفودر، مهاجم مانشستر يونايتد، تقدمه على سلم ترتيب أفضل هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد المتألق راشفورد فريق "للشياطين الحمر" للفوز على ضيفه ليستر سيتي (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، في الجولة 24 "للبريمير ليغ"، بإحرازه هدفين له على ملعب "أولد ترافورد".

ورفع المهاجم الإنجليزي رصيده إلى 14 هدفا، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم ترتيب أفضل هدافي الدوري، مقلصا الفارق إلى ثلاثة أهداف بينه وبين صاحب مركز الوصافة مواطنه هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بينما يتربع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على عرش الصدارة، برصيد 26 هدفا، رغم صيامه عن التهديف في هذه الجولة.

كما أخفق النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، في التسجيل في مرمى منافسه نيوكاسل يونايتد، ليتوقف رصيده عند 8 أهداف فقط حتى الآن في الموسم الحالي، ويتقاسم المركز العاشر مع مجموعة من اللاعبين.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري:

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1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 26 هدفا

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 17 هدفا

3- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 14 هدفا

3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 14 هدفا

5- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 11 هدفا

6- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 10 أهداف

6- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 10 أهداف

8- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 9 أهداف

8- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 9 أهداف

10- الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 8 أهداف

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10- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 8 أهداف

10- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 8 أهداف

10- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 8 أهداف

10- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 8 أهداف

15- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 7 أهداف

15- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

15- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 7 أهداف

15- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 7 أهداف

19- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 6 أهداف

19- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 6 أهداف

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19- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 6 أهداف

19- الإنجليزي جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

18- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 6 أهداف

24- الأوروغوياني رودريغو بينتانكور (توتنهام) – 5 أهداف

24- البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 5 أهداف

24- البرتغالي دانييل بودينسي (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

24- البرتغالي روبين نيفيز (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

24- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 5 أهداف

24- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 5 أهداف

24- الويلزي بيرنان جونسون (نوتينغهام فورست) – 5 أهداف

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24- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 5 أهداف

24- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

24- الإنجليزي سولومون مارش (برايتون) – 5 أهداف

24 الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 5 أهداف

24- الياباني كاورو ميتوما (برايتون) – 5 أهداف

24- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 5 أهداف

37- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 4 أهداف

37- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

37- النيجيري تايوو أونيى (نوتينغهام فورست) – 4 أهداف

37- الجامايكي ليون بايلي (أستون فيلا) – 4 أهداف

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37- الدنماركي فيليب بيلينغ (بورنموث) – 4 أهداف

37- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 4 أهداف

37- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

37- الجامايكي بوبي ريد (فولهام) – 4 أهداف

37- الإنجليزي إيبيريشي إيز (كريستال بالاس) – 4 أهداف

37- الدنماركي بيير-إميل هوبيرغ (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

37- الويلزي كيفر مور (بورنموث) – 4 أهداف

37- الإنجليزي إدوارد نيكيتاه (أرسنال) – 4 أهداف

37- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 4 أهداف

37- الهولندي كريسينسيو سامرفيل (ليدز يونايتد) – 4 أهداف

37- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 4 أهداف.

المصدر: "premierleague"