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ليفربول يفوز وصلاح "يصوم" (فيديو)

الرياضة

ليفربول يفوز وصلاح
AFP OLI SCARFF
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حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على هدفي "الريدز" كل من المهاجمين الأوروغوياني داروين نونيز، والهولندي كودي جاكبو في الدقيقتين (10، و17) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانت جيمس بارك"، بمدينة نيوكاسل.

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بينما أخفق النجم المصري محمد صلاح في هز شباك أصحاب الأرض، والانفراد بالرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة خارج ملعب "أنفيلد"، حيث يتساوى حاليا مع النجم الإنجليزي المعتزل مايكل أوين برصيد 55 هدفا لكل منهما.

وتوقف رصيد "الفرعون" المصري عند 8 أهداف حتى الآن في الدوري.

أما فريق ليفربول، فقد حقق انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 35 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.

بينما يشغل نادي نيوكاسل يونايتد المركز الرابع على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 41 نقطة.

المصدر: RT 

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