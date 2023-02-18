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هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب منطقة كهرمان ماراش

شاهد.. أليسون وصلاح "يهديان" حارس مرمى نيوكاسل الكرت الأحمر!

الرياضة

شاهد.. أليسون وصلاح
AFP OLI SCARFF / AFP
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شهدت مباراة فريق ليفربول أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، طرد حارس مرمى الأخير نيك بوب.

وأدى التفاهم الكبير بين البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وزميله النجم المصري محمد صلاح، في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، إلى طرد حارس نيوكاسل.

فقد نظم أليسون هجمة مرتدة بكرة بينية طويلة مررها إلى صلاح الذي انفرد بمرمى أصحاب الأرض، وخرج الحارس نيك بوب في محاولة لقطع الكرة، إلا أنه تأخر في ذلك واضطر للعبها بيده خارج منطقة الجزاء، ليشهر حكم الساحة البطاقة الحمراء في وجهه.

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وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "الريدز" بهدفين مبكرين، سجلهما كل من المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، والهولندي كودي جاكبو في الدقيقتين (10، و17) على الترتيب.

وسبق أن أسفرت بينية أليسون لصلاح عن عدة أهداف، كما حدث أمام مانشستر سيتي هذا الموسم، وأمام مانشستر يونايتد في الموسم (2019- 2020).

المصدر: RT

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