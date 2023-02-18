نوتينغهام فورست يوجه صفعة قوية لغوارديولا ونجوم مانشستر سيتي (فيديو)

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه نوتينغهام فورست (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بادر فريق مانشستر سيتي بالتسجيل عبر لاعب خط وسطه البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل عبر المهاجم الأسترالي كريس وود في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

واكتفى مانشستر سيتي حامل اللقب، بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل الذي يعتبر بمذاق الهزيمة بالنسبة له، رفع بها رصيده إلى 52 نقطة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأخفق نجوم مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا "الفيلسوف الكروي" في استعادة الصدارة من فريق أرسنال، الذي رفع رصيده إلى 54 نقطة، بعد فوزه على مضيفه أستون فيلا (4-2) في مباراة مثيرة جمعتهما في وقت سابق من اليوم كذلك، على ملعب "فيلا بارك"، ولدى الفريق اللندني مباراة مؤجلة أيضا.

في المقابل، رفع نادي نوتينغهام فورست رصيده إلى 25 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

المصدر: RT