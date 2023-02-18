أرسنال يستعيد عرش "البريمير ليغ" بهدف قاتل ورأسية لحارس مرمى الخصم (فيديو)

استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من بوابة مضيفه أستون فيلا إثر فوزه عليه (4-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الجولة الـ24 من "البريمير ليغ".

تقدم فريق أستون فيلا مرتين عبر كل من الإنجليزي المهاجم أولي واتكينز، ولاعب خط الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقتين (5، 31) على الترتيب.

ورد أرسنال "المدفعجية" بهدفين عبر كل من المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا، والمدافع الأوكراني أوليكساندر زينشينكو في الدقيقتين (16، 61) على التوالي.

ومن ثم اقتنص "المدفعجية" هدف التقدم بـ"نيران صديقة" الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أصحاب الأرض خطأ في مرماه، بعد تسديدة صاروخية لإيطالي جورجينيو اصطدمت الكرة بالعارضة ومن ثم برأس الحارس قبل أن تستقر في الشباك، في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع.

وأطلق المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيللي رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "فيلا بارك".

ورفع أرسنال رصيده إلى 54 نقطة، واستعاد صدارة الدوري بفارق ثلاث نقاط من وصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يحل ضيفا على فريق نوتينغهام فورست، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT