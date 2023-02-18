رقم تاريخي بانتظار محمد صلاح الليلة أمام نيوكاسل

يحل فريق ليفربول ضيفا على نادي نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

ولدى النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، فرصة ذهبية لكتابة التاريخ، في حال تمكن من تسجيل هدف في مباراة اليوم، سيصبح هداف فريق "الريدز" خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتساوى حاليا مع النجم الإنجليزي المعتزل مايكل أوين برصيد 55 هدفا لكل منهما.

ونجح محمد صلاح في هز شباك نادي نيوكاسل يونايتد ست مرات خلال 11 سابقة ضده بقميص "الريدز".

ولم يخسر فريق ليفربول زياراته الخمس الأخيرة إلى نيوكاسل، فقد خرج بثلاثة انتصارات وتعادلين.

وسجل ليفربول 44 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز في مرمى نيوكاسل يونايتد، وهو الضحية الثانية المفضلة "للريدز" بعد نادي توتنهام الذي تلقت شباكه 45 هدفا.

المصدر: "liverpoolfc.com"