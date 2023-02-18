خبر سار لفريق ليفربول قبل مواجهة نيوكاسل الليلة

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، جاهزية مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك للعب أساسيا ضد مضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب فيرجيل فان دايك صخرة دفاع "الريدز" عن الملاعب بسبب إصابة تلقاها خلال الشوط الأول للمباراة التي خسرها ليفربول أمام برينتفورد (1-3) يوم 2 يناير 2023، وتواجد على مقاعد البدلاء في "ديربي ميرسيسايد" أمام إيفرتون، يوم الإثنين الماضي.

ورد كلوب على سؤال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عما إذا كان فان دايك سيعود إلى تشكيلة "الريد"، قائلا: "أعتقد ذلك، بالأمس (في التدريبات) بدا جاهزا تماما".

وأضاف المدرب الألماني: "مباراة نيوكاسل تمثل أهمية كبيرة، سانت جيمس بارك دائما ما يكون ملعبا صعبا على المنافسين، نأمل في تقديم نفس المستوى الذي قدمناه ضد إيفرتون".

وستكون عودة فان دايك دفعة كبيرة لليفربول، حيث يهدف إلى تحقيق فوز ثان على التوالي، وتقليص الفارق مع المراكز الأربعة الأولى.

وفاز ليفربول مرة واحدة فقط في آخر أربع مباريات ضمن الدوري "البريمير ليغ"، وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد برايتون، خلال فترة غياب فان دايك بسبب الإصابة.

واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات في الدوري من بوابة "ديربي الميرسيسايد" بفوزه على جاره إيفرتون بهدفي النجم المصري محمد صلاح والهولندي كودي غاكبو، ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة.

بينما يحتل نادي نيوكاسل يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة حصدها من 22 مباراة، محققا من 10 انتصارات، مقابل 11 تعادلا، وهزيمة واحدة فقط في الموسم الحالي للدوري، وكانت على يد ليفربول بالذات في الدور الأول بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات