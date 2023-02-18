كلوب يعلق على أحداث "موقعة" ليفربول وريال مدريد في نهائي فرنسا

علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على المطالبات برحيل السلوفاكي ألكسندر تشيفرين من منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وجاء ذلك عقب تقرير بوجود فوضى في دخول جمهور ليفربول إلى ملعب "فرنسا - Stade de France" الذي احتضن المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي، وانتهت بخسارة "الريدز" أمام ريال مدريد بهدف وحيد.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "لا أطالب برحيل تشيفرين.. لست متأكدًا من الذي اتخذ القرار (لعب النهائي في باريس)".

وأضاف: "أعمل رئيسا لبعض الأشخاص، وفي الكثير من الأشياء لا أعمل على بعض الموضوعات بنفسي بنسبة 100%، لذلك أحصل على معلومات من أشخاص مختلفين ثم أتخذ قرارا، وكلما كانت المعلومات التي تحصل عليها أفضل، كانت القرارات أفضل".

وتابع: "لا أعتقد أن تشيفرين من اتخذ القرار، لكن شخصا ما جمع كل الأوراق معا ليقول له هذا أفضل مكان".

واختتم: "لا أتوقع أنه سافر إلى باريس أو روما أو برلين ثم قال (إن هذا ليس جيدا).. هناك أشخاص آخرون يفعلون ذلك.. ربما يجب على أحد هؤلاء أن يفكر إذا كان هناك مكان أفضل لكي يتولى وظيفة أخرى".

المصدر: وكالات