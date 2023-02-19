مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته وراشفورد هوايته في التسجيل (فيديو)

ألحق فريق مانشستر يونايتد هزيمة ساحقة بضيفه ليستر سيتي (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الإنجليزي المتألق ماركوس راشفورد هدفين متتاليين "لشياطين الحمر" في الدقيقتين (25 و56)، بينما تكفل زميله جادون سانشو بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 61 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أولد ترافورد".

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وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 49 نقطة، معززا موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط فقط بينه وبين جاره مانشستر سيتي حامل اللقب، وصاحب مركز الوصافة.

في حين مني نادي ليستر سيتي بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين، وتجمد رصيده عند 24 نقطة حصدها من 23 مباراة، ويحتل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT