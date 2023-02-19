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هل حرم الحكم توتنهام من ركلة جزاء ؟.. في أي الحالات تحتسب وما دور الـ"VAR"؟

الرياضة

هل حرم الحكم توتنهام من ركلة جزاء ؟.. في أي الحالات تحتسب وما دور الـ
AP Kirsty Wigglesworth
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أثارت حالة تحكيمية الكثير من الجدل خلال مباراة فريق توتنهام وضيفه وست هام يونايتد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مرر المهاجم البرازيلي ريشارليسون كرة داخل منطقة الجزاء لزميله المهاجم هاري كين الذي كان وجها لوجه أمام المرمى في الدقيقة 14، لكن الكرة اصطدمت بيد أحد المدافعين (أول لعبها بيده)، قبل أن يشتتها من داخل مربع العمليات.

وطالب لاعبو فريق توتنهام بركلة جزاء، لكن حكم المباراة الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر أمر بمواصلة اللعب، ولعله لم يتلق أي إشارة من غرفة تقنية الفيديو "VAR".

المصدر: RT  

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