توتنهام يفوز على وست هام يونايتد في "الديربي اللندني".. فيديو

فاز فريق توتنهام هوتسبير على ضيفه وست هام يونايتد (2-0) في "الديربي اللندني" الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض كل من المدافع البرازيلي إيميرسون، المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقتين (56، 72)، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "توتنهام هوتسبير" في العاصمة لندن.

وصالح فريق توتنهام جماهيره بهذا الانتصار، وذلك بعد هزيمة مذلة أمام مضيفه ليستر سيتي (1-4) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 42 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطة فريق نيوكاسل يونايتد، الذي خسر في عقر داره أمام ضيفه ليفربول بهدفين من دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سانت جيمس بارك".

بينما تراجع فريق وست هام يونايتد إلى المركز الثامن عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، برصيد 20 نقطة.

المصدر: RT