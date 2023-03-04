قبل "كلاسيكو" إنجلترا.. بيان مشترك من مدربي ليفربول ومانشستر يونايتد

أصدر الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، بيانا مشتركا قبل مواجهة الفريقين، غدا الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال تين هاج: "التنافس بين يونايتد وليفربول من أعظم المباريات في الكرة العالمية، كلنا نحب شغف الجماهير عندما يلتقي الفريقان، لكن هناك خطوطا لا ينبغي تجاوزها".

وأضاف "من غير المقبول استخدام خسارة الأرواح في أي مأساة، لتحقيق أفضلية على المنافس، حان الوقت للتوقف عن ذلك".

وتابع: "من يرتكبون هذه الأخطاء، لا يضرون سمعة أنديتنا فحسب، بل يشوهون سمعة أنفسهم والمشجعين ومدننا العظيمة أيضًا".

ونوه: "بالنيابة عني وعن لاعبينا وموظفينا، نطلب من جماهيرنا، التركيز على دعم الفريق غدا الأحد، وتمثيل النادي بالطريقة الصحيحة".

وبدوره، قال كلوب: "من الأسباب الرئيسية لتميز التنافس بين ليفربول والمان يونايتد، أنه شديد ولا ينبغي لأحد في تغيير هذا".

ولفت: "نريد ضوضاء، وأن تكون المباراة مليئة بالجمهور والأجواء صاخبة، لا نريد أي شيء يتعلق بالتجاوز، وهذا ينطبق بشكل خاص على نوع الهتافات التي لا مكان لها في كرة القدم".

وأتم: "إذا تمكنا من الحفاظ على العاطفة وتجنب الأمور السامة، فسيكون ذلك أفضل كثيرًا للجميع".

ويستضيف ليفربول فريق مانشستر يونايتد غدا الأحد، على ملعب "أنفيلد"، وذلك في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة حصدها من 24 مباراة.

بينما يحتل مانشستر يونايتد المرتبة الثالثة في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، حصدها من 24 مباراة أيضا.

المصدر: وكالات